شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يحتفظ بكأس الكؤوس الأفريقية مدى الحياة بعد اللقب الثالث والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 7 ديسمبر 1986، نجح النادي الأهلي في التتويج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي موسم 1986، بعد الفوز على فريق سوجار الجابوني.

وفاز الأهلي ذهابا في ستاد القاهرة بثلاثية نظيفة بتاريخ 21 نوفمير 1986 أحرز أهداف المارد الأحمر كلا من طاهر أبو زيد هدفين وهدف لمجدي عبد الغني، وفي الجابون يوم 7 ديسمبر 1986 خسر الأهلي بهدفين نظيفين وفاز بمجموع المباراتين وفاز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي والثالثة في تاريخه والتي كان من نتيجتها احتفاظه بكأس أندية أفريقيا للأندية ابطال الكؤوس مدى الحياة.



وكان الأهلي قد توج ببطولتي 84 و85 على حساب كلا من كانون ياوندي الكاميروني وليفينتس النيجيري.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.