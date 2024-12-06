شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة موندو المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس والمصنفة 68 عالمياً، بطولة موندو المفتوحة للتنس، ذات 125 نقطة، من الدور الربع النهائي، عقب الخسارة بصعوبة أمام البولندية ماجا شاوالينسكا، المصنفة رقم 158 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 3-6 و6-4 و1-6 فى مباراة الدور الربع النهائى التى اقيمت اليوم واستغرقت ساعتين و14 دقيقة.

نجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس فى التأهل لربع نهائى بطولة التحدى فلوريانوبوليس، التى تقام بالبرازيل بمشاركة أقوى لاعبات العالم.

وجاء تأهل ميار بعد الفوز على لاعبة البرتغال فرانسيسكا جورجى بنتيجة 2-0 فى دور الـ16، لتصل إلى الدور ربع النهائى.

وشهد تصنيف محترفات التنس تقدم بطلة التنس المصرية ميار شريف 24 مركزًا دفعة واحدة، لتحتل المركز الـ68 عالميًا، وجاء ذلك بعد تتويج ميار شريف، بلقب بطولة "بوينس آيرس" للتنس، وذلك بعدما فازت على البولندية كاتارزينا كاو بنتيجة 2-1.