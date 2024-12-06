شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى يخوض تدريبات فردية ويقترب من مران سيراميكا الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد شكرى، ظهير أيسر فريق سيراميكا، فى خوض التدريبات الفردية فى الملعب فى مشوار التعافى من إصابته بقطع في الرباط الصليبى الذى تعرض له الموسم الماضى.

وخاض محمد شكرى تدريبات فى الملعب بعيد عن الكرة والتى يخوضها لمدة أسبوعين قبل الدخول بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية دون التحامات ثم خوض التدريبات بشكل كامل وطبيعى.

ويرفض الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الاستعجال في الاستعانة باللاعب من أجل تعافيه بشكل كامل قبل عودته للمباريات خاصة في ظل تواجد عبد الرحمن بودى وحسين السيد في نفس مركزه.

وشارك محمد شكري في 21 مباراة مع سيراميكا خلال الموسم الحالي، بواقع 16 مباراة في الدوري العام، ومباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و3 مباريات في كأس الرابطة، وساهم الظهير الأيسر الدولي في 5 أهداف مع سيراميكا، أحرز هدفين وصنع 3 أهداف.