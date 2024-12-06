شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر : هدفى استكمال مسيرة الانجازات والاستقرار في الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

اكد ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة بعد فوزه برئاسة مجلس الإدارة للمرة الثانية علي التوالي انه سيستكمل مسيرة الإنجازات في تحقيق البطولات الأفريقية والعربية والعالمية .

وقال قمر فى تصريحات صحفية ،سأعمل مع مجلسى على مواصلة استقرار الكرة الطائرة و سنبذل قصاري جهدنا لرفع المستوي الفني والمهاري للأندية

و توجه قمر بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية. قائلا شكرا لمن انتخبوني والذين لم ينتخبوني وسوف أكون علي مسافة واحدة من كل أعضاء الجمعية



فاز ياسر قمر برئاسة الاتحاد المصري للكرة الطائرة للمرة الثانيةعلي التوالي خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الجمعة باللجنة الأولمبية لاختيار مجلس إدارة جديدة للدورة2024

حتى 2028.

وحصل ياسر قمر على 31 صوتا، وفاز خالد محمد أبو زينة بمنصب نائب الرئيس بعد حصد 25 صوت فيما فازت منى عبد الكريم بمنصب أمين الصندوق بعد حصدها 35 صوتا.

وفي العضوية فاز كل من شوكت صابر، محمود رؤوف، ميرفت حسني، وائل قنديل، حمدي نور الدين، محمد فرج.



وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة حضور 63 هيئة رياضية لها حق التصويت والانتخاب وهم: “الأهلي، هليوبوليس، الطيران، الزهور، المقاولون، الشمس، الجيش، هليوليدو، وادي دجلة، الداخلية، النصر، الجزيرة، الشرطة، المعادي، الإنتاج الحربي، الغابة، القاهرة، مدينة نصر ، فزارة، جيل المستقبل“.

بالإضافة إلى: “الزمالك، الصيد، ايسترن كومبني، أكتوبر، الترسانة، الإعلاميين، البنك الأهلي، حدائق الأهرام، سموحة، سبورتنج، الاتحاد السكندري، دلفى، أصحاب الجياد، اسكندرية للبترول، بايونيرز، المؤسسة العسكرية، ألعاب دمنهور، بتروجيت، شباب مصر، كيما، أبو سمبل، التحرير، البسيون، المنيا، قارون، الفيوم“.

وأيضًا: “القنا، العبور، القناطر الخيرية، الشباب بطوخ، بنها، بورسعيد، كابسي، طنطا، بلدية المحلة، الحوار، ميت غمر، جزيرة الورد، كفر الشيخ، ميت علوان، مسلمين أسيوط، ناصر لأبناء الشعب، الشرقية، وبريد قنا“.