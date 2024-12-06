شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد حارسه محمد صبحى فى مباراة المصرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خدمات حارسه محمد صبحي في لقاء المصري البورسعيدي المقرر له في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد 15 ديسمبر الجاري باستاد برج العرب.

وكان محمد صبحي يعاني من إصابة في "الضهر" أبعدته عن مباريات الزمالك في الفترة الماضية،حيث يخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي وبات قريباً من العودة لصفوف الفريق.

فى سياق متصل أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من الجزائر لإدارة مباراة الفريق أمام المصري المقرر لها في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، الجزائري مصطفى غربال حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه مقران قوراري و عباس أكرم زرهوني مساعدين و الجزائري حسام بن يحيى حكماً رابعاً.

واختار "كاف" السوداني مأمون بشارة مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري بعد غداً الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.