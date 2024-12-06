شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى فى الجولة السادسة عشر بدورى المرتبط مواليد 2006 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 06 ديسمبر 2024 08:05 م
فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 25-20 على صعيد الجولة السادسة عشر بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2006 للموسم المحلى 2024-2025.
وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة الثامنة على صعيد المحترفين الكبار ويتبقى لكل فريق مواجهتين .
ويوم الجمعة 13 ديسمبر الجارى، يلتقى الزمالك مع الزهور والأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز