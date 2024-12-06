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الزمالك يهزم الأهلى فى الجولة السادسة عشر بدورى المرتبط مواليد 2006

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 08:05 م

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة  25-20 على  صعيد الجولة السادسة عشر بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2006 للموسم المحلى 2024-2025.

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة الثامنة على صعيد المحترفين الكبار ويتبقى لكل فريق مواجهتين  .

ويوم الجمعة 13  ديسمبر الجارى، يلتقى  الزمالك مع الزهور والأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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