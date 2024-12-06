شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم هليوبوليس بالجولة الأخيرة بالدور الثانى من دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس 3-0 فى إطار الجولة الأخيرة من الدور الثانى بدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025 .

كما الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره هليوليدو بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز .

وكان من المقرر أن تقام هذه المباراة اليوم الجمعة ولكن تم تقديمها بقرار من الجهاز الفنى لدخول اللاعبات فى معسكر استعدادا لبطولة العالم بالصين .