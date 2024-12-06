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الأهلى يهزم هليوبوليس بالجولة الأخيرة بالدور الثانى من دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 07:46 م

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس  3-0 فى إطار الجولة الأخيرة من الدور الثانى بدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025 .

كما الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره هليوليدو بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما  الأربعاء، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز .

وكان من المقرر أن تقام هذه المباراة اليوم الجمعة ولكن تم تقديمها بقرار من الجهاز الفنى لدخول اللاعبات فى معسكر استعدادا لبطولة العالم بالصين .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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