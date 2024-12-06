الامارات | إسماعيل الهاشمي نائبا ً لرئيس الاتحاد الآسيوي للبادل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الآسيوي للبادل، إسماعيل الهاشمي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات للبادل، نائباً أول لرئيس الاتحاد الآسيوي للبادل لفترة تمتد لـ 4 سنوات، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد الآسيوي للبادل أمس الخميس في العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي اختيار الهاشمي تأكيداً على ثقة المنظمات القارية والدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بكوادرها ذات الكفاءة في شتى المجالات، وتحديداً القطاع الرياضي، ورياضة البادل، إذ يتولى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، منصب الرئاسة الفخرية للاتحاد العربي للبادل، كما أطلقت الإمارات أول بطولة عربية للمنتخبات في عام 2023.

وارتبط اسم الإمارات بالتفوق والتميز مع رياضة البادل، بعدما أصبحت الدولة وجهة رئيسية لاحتضان أكبر وأهم البطولات، ومنها بطولة العالم التي أقيمت في عام 2022، وبطولة دبي بريميير بادل التي أقيمت مؤخراً بمشاركة نخبة المصنفين الأوائل، إلى جانب الزيادة الكبيرة والمتواصلة في أعداد الممارسين والأندية الخاصة بهذه الرياضة ذات النمو والتطور المتسارع في الدولة.

كما حقق منتخبنا الوطني إنجازاً تاريخياً، بحصوله على المركز الخامس في بطولة العالم التي احتضنها دولة قطر هذا العام، في أفضل نتيجة لمنتخب عربي في المونديال.

ويمتلك إسماعيل الهاشمي خبرات رياضية كبيرة، وهو الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي.