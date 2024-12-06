بطولة ألمانيا: نوير وغنابري ينضمان إلى لائحة مصابي بايرن

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : سيغيب قائد بايرن ميونيخ الألماني الحارس مانويل نوير والمهاجم سيرج غنابري عن مباراة السبت ضد هايدنهايم في الدوري الألماني لكرة القدم، بسبب الإصابة، حسب ما أعلن مدربهما البلجيكي فنسان كومباني الجمعة.

وقال كومباني "لن يكون سيرج هناك، ومانو لن يكون هناك"، مضيفا أن الحارس يعاني من "ألم في الأضلاع".

وعجز ابن الثامنة والثلاثين عن المشاركة في تمارين الجمعة، فيما لم يكشف كومباني عن موعد عودته.

وينضم نوير وغنابري إلى لائحة المصابين في الفريق البافاري والتي تتضمن نجم الهجوم الإنكليزي هاري كاين، لاعب الارتكاز البرتغالي جواو بالينيا، المدافع الكرواتي يوسيب ستانيشيتش والمدافع الياباني هيروكي إيتو.

وكان نوير حصل على أول بطاقة حمراء في 866 مباراة من مسيرته الزاخرة، الثلاثاء في الدقيقة 17 من الخسارة في مسابقة الكأس ضد باير ليفركوزن، بعد اعتراضه الهولندي جيريمي فريمبونغ.

وفيما يغيب الحارس البديل سفن أولرايش لأسباب شخصية، أكد كومباني ان الحارس الاسرائيلي دانيال بيريتز سيخوض مباراة السبت.

أما كاين، فقد أصيب خلال التعادل مع بوروسيا دورتموند 1 1 في الدوري السبت الماضي، وغاب عن الخسارة ضد ليفركوزن، لكنه عاد إلى التمارين الفردية الخميس.

وعن تعافي كاين، قال كومباني "يبدو جيدا. في الوضع الحالي، بمقدوره خوض مباراة أو اثنتين قبل نهاية السنة، بحال كانت الأمور على ما يرام".

وقبل إصابته، سجل كاين 20 هدفا في 19 مباراة في مختلف المسابقات مع بايرن هذا الموسم.