شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالسنغال يزور بعثة سيدات سلة الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السفير خالد عارف، سفير مصر في السنغال، على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلى اليوم بمقر الإقامة في العاصمة داكار، لدعم الفريق قبل انطلاق بطولة إفريقيا للأندية الأبطال، التي تقام في السنغال خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

‏‎اطمأن سفير مصر في السنغال على كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة ببعثة الفريق، مؤكدًا توفير السفارة المصرية لكافة سبل الدعم للبعثة خلال البطولة.

ويختتم الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلى اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة إم في إم النيجيري مساء غد، في بداية مشوار الفريق ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.