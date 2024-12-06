شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى الكرة النسائية قبل بعد مباريات الجولة العاشرة.. الأهلى متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، على صدارة جدول ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 27 نقطة، بعد مرور 10 جولات من المسابقة، مع العلم بأن هناك مباريات مؤجلة لبعض الأندية نظرا لانسحاب الأميرية ودلفى من البطولة، ولمشاركة مسار فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ترتيب دورى الكرة النسائية قبل بعد مباريات الجولة العاشرة.



1 الأهلى 27 نقطة

2 البنك الأهلى 21 نقطة

3 زد 21 نقطة

4 وادى دجلة 19 نقطة

5 الزمالك 18 نقطة

6 مسار 15 نقطة

7 مودرن سبورت 13 نقطة

8 الطيران 13 نقطة

9 بيراميدز 12 نقطة

10 المقاولون 12 نقطة

11 الجونة 9 نقاط

12 المصرى 6 نقاط

13 المعادى واليخت 6 نقاط

14 بالم هيلز 5 نقاط

15 إنبى نقطة

16 الاتحاد السكندرى نقطة

17 اتحاد بسيون نقطة.



حقق فريق الكرة النسائية بالزمالك فوزا مهما على اتحاد بسيون برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة العاشرة من دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع نادى الزمالك رصيده إلى 18 نقطة من 8 مباريات خاضها حتى الآن، حيث فاز فى 6 مباريات وخسر مباراتين، فيما فريق اتحاد بسيون فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من 9 لقاءات.

وكان فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، حقق فوزا عريضا على نظيره بيراميدز بنتيجة 6 - 1 فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد بيراميدز عند 12 نقطة.

اكتسح فريق مسار للكرة النسائية نظيره بالم هيلز بدستة أهداف نظيفة، بهذا الفوز الكبير رفع مسار رصيده إلى 15 نقطة فى المركز السادس من 5 مباريات فقط نظرا لانشغاله بدورى ابطال أفريقيا الذى حصل خلاله على البرونزية التاريخية فى الكرة المصرية، فيما بقى بالم هيلز عند 5 نقاط فى المركز الرابع عشر.

وحقق البنك الأهلى فوزا كبيرا على الطيران بسباعية نظيفة فى نفس الجولة، ليرفع البنك الأهلى رصيده إلى 21 نقطة من 7 مباريات محققا العلامة الكاملة، فيما بقى الطيران عند 13 نقطة فى المركز الثامن.

وفى مباراة أخرى، نجح وادى دجلة فى تحقيق فوز مهم على المعادى واليخت برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الرابع من 8 مباريات، فيما بقى المعادى واليخت عند 6 نقاط فى المركز الثالث عشر.

وحقق فريق زد فوزا مهما على إبنى بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثالث من 9 مباريات، فيما بقى فريق إنبى فى المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة من 7 لقاءات.

وفى نفس الجولة، استعاد المصرى سكة الانتصارات بالفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة، ليحقق الفوز الثانى له هذا الموسم ويرفع رصيده لـ6 نقاط فى المركز الثانى عشر، فيما بقى الاتحاد السكندرى فى المركز السادس عشر برصيد نقطة.