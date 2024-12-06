شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يكتسح بالم هيلز 12 - 0 والبنك يهزم الطيران بسباعية بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق مسار للكرة النسائية نظيره بالم هيلز بدستة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة العاشرة من دورى الكرة النسائية.

بهذا الفوز الكبير رفع مسار رصيده إلى 15 نقطة فى المركز السادس من 5 مباريات فقط نظرا لانشغاله بدورى ابطال أفريقيا الذى حصل خلاله على البرونزية التاريخية فى الكرة المصرية، فيما بقى بالم هيلز عند 5 نقاط فى المركز الرابع عشر.

وحقق البنك الأهلى فوزا كبيرا على الطيران بسباعية نظيفة فى نفس الجولة، ليرفع البنك الأهلى رصيده إلى 21 نقطة من 7 مباريات محققا العلامة الكاملة، فيما بقى الطيران عند 13 نقطة فى المركز الثامن.

وفى مباراة أخرى، نجح وادى دجلة فى تحقيق فوز مهم على المعادى واليخت برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الرابع من 8 مباريات، فيما بقى المعادى واليخت عند 6 نقاط فى المركز الثالث عشر.

وحقق فريق زد فوزا مهما على إبنى بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثالث من 9 مباريات، فيما بقى فريق إنبى فى المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة من 7 لقاءات.

وفى نفس الجولة، استعاد المصرى سكة الانتصارات بالفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة، ليحقق الفوز الثانى له هذا الموسم ويرفع رصيده لـ6 نقاط فى المركز الثانى عشر، فيما بقى الاتحاد السكندرى فى المركز السادس عشر برصيد نقطة.