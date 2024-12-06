شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على اتحاد بسيون برباعية نظيفة فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بالزمالك فوزا مهما على اتحاد بسيون برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة العاشرة من دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع نادى الزمالك رصيده إلى 18 نقطة من 8 مباريات خاضها حتى الآن، حيث فاز فى 6 مباريات وخسر مباراتين، فيما فريق اتحاد بسيون فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من 9 لقاءات.

وكان فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، حقق فوزا عريضا على نظيره بيراميدز بنتيجة 6 - 1 فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد بيراميدز عند 12 نقطة.

جاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 12 عن طريق حبيبة عصام، من ضربة ركنية أخطأت كنزي مجدي حارسة بيراميدز التعامل معها.

وأضافت حبيبة عصام الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 16 من ضربة رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعادت حبيبة عصام لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 20 من عمر المباراة، بعد مراوغة رائعة للاعبة بيراميدز وتصوب كرة صاروخية في المرمى.

وسجلت تشاريتي روبن الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 26.

وجاء هدف الأهلي الخامس في الدقيقة 49، بعد ارتطام الكرة في جسد نادين داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك.

وقلصت إيفيان افيانكو النتيجة وسجلت الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 68، وسجلت نادين الهدف السادس للأهلي في الدقيقة 83 من تصويبة صاروخية سكنت شباك بيراميدز.