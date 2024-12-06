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رجال طائرة الأهلي يواجه أراجواري ڤولي وديًّا بالبرازيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد الله

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 03:27 م

يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الاهلى مباراة ودية مهمة اليوم الجمعة أمام فريق أراجواري ڤولي على هامش معسكر ‏الإعداد المقام حاليا في مدينة أوبرلادنيا البرازيلية استعدادا لبطولة العالم للأندية التي تقام في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري ‏بالبرازيل.‏

‎تقام المباراة على صالة نادي أراجواري ڤولي الساعة 6 مساءً بتوقيت البرازيل، الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويسعى الجهاز الفني ‏بقيادة فيرناندو مونزو إلى استغلال المباريات الودية في الوصول باللاعبين إلى أفضل معدلات الجاهزية البدنية والفنية؛ استعدادا ‏لبطولة العالم للأندية.‏

وتضم قائمة «رجال طائرة الأهلي» المشاركة في بطولة العالم للأندية 15 لاعبا وهم: عبد الله عبد السلام، وعبد عبد الحليم عبو، ‏وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد ‏عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا.‏

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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