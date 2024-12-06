شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلي يواجه أراجواري ڤولي وديًّا بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الاهلى مباراة ودية مهمة اليوم الجمعة أمام فريق أراجواري ڤولي على هامش معسكر ‏الإعداد المقام حاليا في مدينة أوبرلادنيا البرازيلية استعدادا لبطولة العالم للأندية التي تقام في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري ‏بالبرازيل.‏

‎تقام المباراة على صالة نادي أراجواري ڤولي الساعة 6 مساءً بتوقيت البرازيل، الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويسعى الجهاز الفني ‏بقيادة فيرناندو مونزو إلى استغلال المباريات الودية في الوصول باللاعبين إلى أفضل معدلات الجاهزية البدنية والفنية؛ استعدادا ‏لبطولة العالم للأندية.‏

وتضم قائمة «رجال طائرة الأهلي» المشاركة في بطولة العالم للأندية 15 لاعبا وهم: عبد الله عبد السلام، وعبد عبد الحليم عبو، ‏وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد ‏عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا.‏