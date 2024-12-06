شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات اليد يبحث عن انجاز جديد أمام أنجولا فى نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث منتخب سيدات اليد، عن تحقيق انجاز جديد عندما يلتقى مع نظيره الأنجولي اليوم الجمعة فى نصف نهائى بطولة افريقيا المقامة فى الكونغو بعد حسم تأهل الفراعنة إلى بطولة العالم المقبلة لأول مرة فى التاريخ.

سيدات فراعنة اليد نجحوا فى تحقيق انجاز غير مسبوق بالتأهل لأول مرة فى التاريخ لبطولة العالم المقبلة 2025، بعد التأهل إلى المربع الذهبى فى أفريقيا، عقب الفوزعلى حساب نظيره الكونغولي بنتيجة 23-22 فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.

وبعد تحقيق هذا الانجاز أصبح يطمح المنتخب فى الوصول لانجاز جديد بتخطى عقبة المنتخب الأنجولى والتأهل لنهائى أفريقيا، وحصد البطولة.

وشهدت البطولة تألق ملحوظ لعدد من اللاعبات أبرزهم مروة عيد عبد الملك المحترفة فى الدورى الفرنسى وحارسة المرمى مى جمعة واللاعبة مريم عمر تحت قيادة المدير الفنى رامى عبد اللطيف .

ونجح منتخب سيدات كرة اليد فى تحقيق الفوز فى أول وثانى اللقاءات على الكونغو والجزائر على التوالى، قبل الخسارة أمام السنغال ثم الفوز على كينيا.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى و محمد عبد الكريم المدرب العام و محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى وحازم حامد محلل فنى وإيمان مرجان المدير الإدارى ومروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى: التى تضم الكونغو - السنغال - مصر - الجزائر - الرأس الاخضر - كينيا.

وتضم المجموعة الثانية: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - تونس - غينيا - الكاميرون - أوغندا.