شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس حلول هجوم الزمالك أمام إنيمبا النيجيرى.. حسام أشرف الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، يدرس حلول خط هجوم الفريق، خلال مواجهة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة ناصر منسى للإيقاف من قبل الاتحاد الأفريق، على خلفية أحداث مباراة السوبر الأفريقى، وأصبح أمام جوميز التونسى سيف الدين الجزيرى والفلسطينى عمر فرج، وحسام أشرف.

ويدرس البرتغالى جوميز الاعتماد على حسام أشرف فى قيادة هجوم الفريق أمام إنيمبا، فى ظل تراجع مستوى سيف الجزيرى، وعدم تقديم عمر فرج المستوى والأداء المطلوب منذ انضمامه للفريق.

وغادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة، متجهة إلى نيجيريا برئاسة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي، وسافرت البعثة على متن طائرة خاصة في إطار سعي مجلس الإدارة لتوفير كافة سبل الراحة للبعثة قبل مواجهة إنيمبا المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.