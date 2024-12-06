شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكر السفير المصرى بنيجيريا لتسهيل إجراءات وصول البعثة لمواجهة إنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسؤولو نادي الزمالك بالشكر للسفير محمد فؤاد سفير جمهورية مصر العربية في نيجيريا وحسين شكري القنصل المصري على تسهيل إجراءات وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى مدينة أبوجا النيجيرية، استعداداً لخوض مباراة إنيمبا المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص عبد الواحد السيد مدير الكرة على توجيه الشكر للسفير محمد فؤاد سفير مصر في نيجيريا، وحسين شكري القنصل المصري على الدور الذي قامت به السفارة المصرية فور وصول البعثة إلى مطار أبوجا بتسهيل إجراءات ختم جوازات سفر أفراد البعثة دون مغادرة الطائرة والنزول إلى مطار أبوجا لتسهيل مغادرة البعثة مباشرة إلى مدينة أيو التي ستستضيف المباراة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة أحمد سليمان، وصلت مساء اليوم إلى مدينة أبوجا النيجيرية استعداداً لمواجهة فريق إنيمبا في بطولة الكونفدرالية.

واستغرقت الرحلة من مطار القاهرة إلى أبوجا 5 ساعات، وبعدها مكثت البعثة لمدة ساعة ونصف للتزود بالوقود وإنهاء إجراءات الدخول إلى نيجيريا، ومن ثم تم استكمال الرحلة إلى مطار فيكتور عطا بمدينة أويو لمدة تقترب من 70 دقيقة.

وكان استقبال البعثة السفير محمد فؤاد سفير مصر في نيجيريا، وحسين شكري القنصل المصري ، وقام مسؤولو السفارة بإنهاء إجراءات دخول البعثة وتسهيل كافة العقبات.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.