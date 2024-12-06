شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن ناصر منسي صاحب أفضل هدف فى الجولة 4 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، فوز هدف ناصر منسى مهاجم الزمالك، فى شباك غزل المحلة، بأفضل هدف فى مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية فيديو هدف ناصر منسى فى شباك غزل المحلة، وعلقت عليه: "تمريرة مميزة + إنهاء رائع = هدف الجولة.. ناصر منسي صاحب أفضل هدف في الجولة الـ 4 بتصويت الجماهير".

وحقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا على نظيره غزل المحلة بنتيجة 4 - 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء، الاثنين، الماضى على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، دورى "Nile".

سجل رباعية الزمالك، ناصر منسى "هدفين" فى الدقيقة 18 و22، وأحمد مصطفى زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 72، وحسام عبد المجيد فى الدقيقة 79.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 9 محتلاً وصافة جدول ترتيب الدورى، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 4 فى المركز الـ 13 بالجدول.