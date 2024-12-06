شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 6-12- 2024 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

يستهدف مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع 3 لاعبين فى الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوفه وسد أوجه العجز والنقص في بعض المراكز، خاصة أن الموسم طويل، ويتعرض فيه الفريق لضغط مباريات.

ضرب فريق النادي الأهلي موعداً مع النجم الأسطوري ليونيل ميسي، بعدما أوقعته قرعة بطولة كأس العالم للأندية في مواجهة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 15 يونيو المقبل بعد سحب القرعة أمس بولاية ميامى الأمريكية، للنسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

موعد ومكان أول مران لبيراميدز استعداداً لمواجهة دجوليبا بدورى الأبطال

يخوض فريق نادى بيراميدز أول تدريباته اليوم فى العاصمة المالية باماكو استعدادا لمواجهة نظيره نادى دجوليبا فى إطار مباريات دورى أبطال أفريقيا.

ميار شريف تتأهل إلى ربع نهائى بطولة التحدى للتنس فى البرازيل

نجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس فى التأهل لربع نهائى بطولة التحدى فلوريانوبوليس، التى تقام بالبرازيل بمشاركة أقوى لاعبات العالم.

استبعد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، الثنائى حمزة المثلوثى وناصر ماهر، من رحلة السفر إلى نيجيريا، استعداداً لخوض مباراة إنيبما النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أبدى جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقديره بالنادي الأهلي ومشاركته في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.