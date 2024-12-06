شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو بيراتس يعلن نفاذ تذاكر مباراته مع الأهلى بدوري الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي نفاد تذاكر مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ويسع استاد أورلاندو الموجود في جوهانسبورج لـ38 ألف متفرج.

يحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر غداً السبت بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.