شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة جوزيه جوميز، لمواجهة إنيمبا النيجيري مساء الأحد المقبل في الجولة الثانية بدورى المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

س: ما هو موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري بالكونفدرالية؟

ج: تنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في تمام السادسة مساء الأحد المقبل.

س: متى تسافر البعثة إلى نيجيريا؟

ج: غادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة، متجهة إلى نيجيريا برئاسة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي، وسافرت البعثة على متن طائرة خاصة في إطار سعي مجلس الإدارة لتوفير كافة سبل الراحة للبعثة قبل مواجهة إنيمبا المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية.

س: ما هي الغيابات التي يعانى منها الزمالك قبل المباراة؟

ج: يعانى الزمالك من عدد من الغيابات بسبب الإصابات والايقاف ، واستبعد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، الثنائى حمزة المثلوثى وناصر ماهر، من رحلة السفر إلى نيجيريا، وجاء قرار المدير الفنى بعد استشارة طبيب الفريق محمد أسامة، حيث يواصل ناصر ماهر التأهيل من الإصابة العضلة الخلفية، فيما يعاني المثلوثي من الإصابة بكدمة في القفص الصدري، تعرض لها خلال مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

كما يغيب عن صفوف الفريق الثنائي محمود شيكابالا و ناصر منسي للإيقاف من الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث السوبر الأفريقي وأيضا محمد صبحي حارس الفريق الذي يغيب بسبب التاهيل من إصابة الظهر.

س: ما هو موقف الفريقين فى المجموعة؟

ج: الزمالك يمتلك 3 نقاط بعد الجولة الأولى والفوز على بلاك بولز، بينما يدخل انيمبا اللقاء بدون نقاط بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى.

س: ما هو ترتيب مجموعة الزمالك؟

المصري – الأول – 3 نقاط

الزمالك – الثاني – 3 نقاط

بلاك بولز – الثالث- بدون نقاط

إنيمبا – الرابع – بدون نقاط