شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجلس إدارة اتحاد الطائرة الجديد برئاسة قمر والان مع تفاصيل الخبر

استطاع ياسر قمر الفوز برئاسة اتحاد الكرة الطائرة للاحتفاظ بمنصبه لدورة جديدة فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد الأربعة سنوات القادمة بالحصول على 31 صوت .

فيما حسم خالد أبوزينة منصب نائب الرئيس و منى عبدالكريم أمينا للصندوق .

وفى العضوية فاز كلا من، وائل قنديل و محمود رؤوف وشوكت صابر ومرفت حسنى وحمدى نور الدين ومحمد فرج .

وحصل قمر على أعلى الأصوات فى منافسة مع الثلاثى، عمرو مخلوف وعايدة إسماعيل وشريف الشمرلى .

وتشهد عمومية الطائرة تواجد 64 نادى إلا أن هذه الانتخابات شهدت تواجد عدد 63 هيئة فى ظل اعتذار الشرقية للدخان عن المشاركة فى أى جمعيات عمومية .