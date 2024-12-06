شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر رئيسا لاتحاد الكرة الطائرة لدورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

فاز ياسر قمر برئاسة اتحاد الكرة الطائرة للاحتفاظ بمنصبه لدورة جديدة فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد الأربعة سنوات القادمة بالحصول على 31 صوت .

فيما حسم خالد أبوزينة منصب نائب الرئيس ومنى عبدالكريم أمينا للصندوق .

وحصل قمر على أعلى الأصوات فى منافسة مع الثلاثى ، عمرو مخلوف وعايدة إسماعيل وشريف الشمرلى .

وتشهد عمومية الطائرة تواجد 64 نادى إلا أن هذه الانتخابات تشهد عدد63 هيئة فى ظل اعتذار الشرقية للدخان عن المشاركة فى أى جمعيات عمومية .