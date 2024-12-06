شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر رئيسا لاتحاد الكرة الطائرة لدورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 06 ديسمبر 2024 04:12 م
فاز ياسر قمر برئاسة اتحاد الكرة الطائرة للاحتفاظ بمنصبه لدورة جديدة فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد الأربعة سنوات القادمة بالحصول على 31 صوت .
فيما حسم خالد أبوزينة منصب نائب الرئيس ومنى عبدالكريم أمينا للصندوق .
وحصل قمر على أعلى الأصوات فى منافسة مع الثلاثى ، عمرو مخلوف وعايدة إسماعيل وشريف الشمرلى .
وتشهد عمومية الطائرة تواجد 64 نادى إلا أن هذه الانتخابات تشهد عدد63 هيئة فى ظل اعتذار الشرقية للدخان عن المشاركة فى أى جمعيات عمومية .
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