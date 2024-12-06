شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتتح متحف البطولات غدًا بحضور النجوم القدامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، متحف البطولات الذى تم انشائه مؤخرًا لعرض جميع الكؤوس والبطولات التى توج بها النادى فى جميع الألعاب الرياضية.

ومن المقرر أن يفتتح مجلس الإدارة متحف البطولات مساء غدًا السبت، كما تم توجيه الدعوة لعدد كبير من النجوم القدامى لافتتاح المعرض.

ويستعد فريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة جوزيه جوميز، لمواجهة إنيمبا النيجيري مساء الأحد المقبل في الجولة الثانية بدورى المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، ويمتلك الزمالك 3 نقاط بعد الجولة الأولى والفوز على بلاك بولز، بينما يدخل انيمبا اللقاء بدون نقاط بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى.

ويعانى الزمالك من عدد من الغيابات بسبب الإصابات والايقاف ، واستبعد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، الثنائى حمزة المثلوثى وناصر ماهر، من رحلة السفر إلى نيجيريا، وجاء قرار المدير الفنى بعد استشارة طبيب الفريق محمد أسامة، حيث يواصل ناصر ماهر التأهيل من الإصابة العضلة الخلفية، فيما يعاني المثلوثي من الإصابة بكدمة في القفص الصدري، تعرض لها خلال مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

كما يغيب عن صفوف الفريق الثنائي محمود شيكابالا و ناصر منسي للإيقاف من الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث السوبر الأفريقي وأيضا محمد صبحي حارس الفريق الذي يغيب بسبب التاهيل من إصابة الظهر.