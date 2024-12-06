شكرا لقرائتكم خبر عن أساطير رفع الأثقال.. رحاب رضوان قاهرة الإعاقة تعتلى منصة التتويج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

حصد البعثة المصرية فى بطولة الألعاب البارالمبية باريس 2024 ميداليات متنوعة فى الألعاب المختلفة، استطاع الأبطال اقتناصها رغم المنافسات الشرسة، إلا أنهم بفضل استعدادهم القوى وإيمانهم بقدرتهم على النجاح تمكنوا من الوقوف على منصة التتويج عدة مرات ورفع علم مصر في هذا المحفل الرياضى الرفيع، وعلى الرغم من انتهاء البطولة وفعاليتها فى شهر سبتمبر الماضى، إلا أن الفرحة المصرية والأعجاب بهؤلاء لم ينتهى حتى هذه اللحظة.



رحاب رضوان

ومنهم البطلة "رحاب رضوان" ذلك الاسم الذى يعتبر مثلا أعلى ورمزا لكل ممارس للعبة رفع الأثقال، فلا يمكن لأى ممارس لهذه الرياضة المرور على ذلك الاسم دون التطلع إليه بانبهار ورغبة شديدة فى محاكاة مسيرة تلك البطلة، التي حازت العديد من البطولات وتحقيق الإنجازات لتكتب اسمها بحروف من نور فى قائمة الأساطير المصرية بعدما نجحت الرباعة المصرية فى الفوز بالميدالية الذهبية فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، لتحصد ثالث ميدالياتها بالبارالمبيات، بعد فضيتى ريو دى جانيرو 2016 وطوكيو 2020 والميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب البارالمبية، التي أقيمت فى العاصمة الفرنسية باريس، مما أهلها للانضمام لقائمة الأساطير المصرية في البارالمبيات، حيث أصبحت تاسع لاعبة مصرية تحقق 3 ميداليات بارالمبية.

ولم تكن البطولات البارالمبية هى النقطة المضيئة الوحيدة فى مشوار وإنجازات "رحاب رضوان" التي لا تكف عن حصد البطولات وإضافة المزيد منها إلى سجلها الرياضي الفريد المزدحم بالبطولات الدولية رفيعة المستوى مما جعلها مثلا أعلى، فهى بطلة العالم بأربع دورات وهى المكسيك 2017 ، كازاخستان 2019،جورجيا2021، دبى2023 .

وتقول "رحاب": "ولدت في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية لأسرة مكونة 4 بنات شقيقات وولد وحيد وأنا أكبر وأب على المعاش وكان يعمل محاسبا بالوحدة المحلية بالقرية".

وكشفت "رحاب" أنها ولدت بشكل طبيعي لكنها أصيبت بمرض شلل الأطفال فى عمر عام ونصف، ولكن أسرتها ساعدتها على تجاوز تلك العقبة عن طريق جلسات العلاج الطبيعي بجانب الدعم النفسي الكبير، الذى حصلت عليه من أسرتها.

بدأت "رحاب"، الحاصلة على ليسانس وتعمل بإحدى شركات الاتصالات الحكومية، بممارسة الرياضة وتحديدا فى رفع الأثقال بالصدفة عن طريق الكابتن عبد الحكيم فارس.

وأضافت: لعبت الصدفة دورا كبيرا فى ممارستى لرياضة الأثقال التى كانت تحبها وتحرص على مشاهدتها ومتابعة منافستها عبر التليفزيون، ولكن لم تكن تعلم كيفية الوصول إلى اللعبة، وفجأة أثناء خروجها من الكلية تقابلت مع الكابتن عبد الحكيم فارس، المدرب القومي لرفع الأثقال الذى آمن بموهبتها وشجعها على ممارسة اللعبة، لافتة إلى رفض والدها لذلك الأمر في البداية، ولكن مدربها تواصل معه واستطاع إقناعه لتبدأ رحلة التدريب وحصد البطولات فى رياضة رفع الأثقال محليا ودوليا، بجانب التكريم الرئاسي وحصولها على وسام الجمهورية مرتين على التوالي عامي 2016 و2017.

وتكشف رحاب عن تعرضها لأصعب المواقف التي من الممكن أن يتعرض لها رياضي يستعد للمنافسة في البطولة هي الأرفع والكثر تميزا ومكانة وهى المنافسات البارالمبية بقولها :" كان اللعب وخوض منافسات باريس 2024 الحلم الذى أنتظره منذ 4 سنوات وكنت أتدريب بجدية لخوض غمار تلك البطولة والحصول على ميدالية بها، ولكنى فوجئت بعد عودتي من بطولة جوروجيا وهى آخر بطولة لأولمبيات باريس 2024، واستطعت تحقيق رقم عالمى جديد وهو 135 كيلو، وخلال الاستعداد لتلك المنافسات شعرت بألم شديد، وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابتى بمزق بعضلة الصدر.