شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل نيجيريا استعدادًا لمواجهة إنيمبا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى نيجيريا، بعد رحلة سفر طويلة، على متن طائرة خاصة، استعداداً لخوض مباراة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة، متجهة إلى نيجيريا برئاسة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي، وسافرت البعثة على متن طائرة خاصة في إطار سعي مجلس الإدارة لتوفير كافة سبل الراحة للبعثة قبل مواجهة إنيمبا المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.