شكرا لقرائتكم خبر عن السمكة الذهبية.. آية عباس تحصد 3 ميداليات فى بطولة العالم و5 ذهبيات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت بطولة الألعاب البارالمبية باريس 2024 حصاد البعثة المصرية لميداليات متنوعة فى الألعاب المختلفة، استطاع الأبطال اقتناصها رغم المنافسات الشرسة إلا أنهم بفضل استعدادهم القوى وإيمانهم بقدرتهم على النجاح تمكنوا من الوقوف على منصة التتويج عدة مرات، ورفع علم مصر فى هذا المحفل الرياضى الرفيع، مؤكدين أن الإعاقة الحقيقية هى عجز الإنسان عن تحقيق أهدافه، وأن التدريب الجيد والاستعداد القوى هو السبيل لتحقيق النجاحاتالتي أسعدت الشعب المصرى بالكامل، لذلك استحقوا تكريم القيادة السياسية والاحتفاء بهم وعلى الرغم من انتهاء البطولة وفعاليتها في شهر سبتمبر الماضى إلا أن الفرحة المصرية والأعجاب بهؤلاء لم تنته حتى هذه اللحظة.

ومنهم البطلة آية عباس التى يطلق عليها وسط أقرانها فى رياضة السباحة السمكة الذهبية نظرا لعدد البطولات والإنجازات الرياضية التى حققتها برغم صغر سنها، ولم تتوقف على المستوى المحلى فقط بل امتدت للمنافسات العربية والأفريقية والدولية.

بدأت "آية عباس" الفتاة العشرينية والتي تمتلك سجلا حافل بالإنجازات ممارسة لعبة السباحة فى عمر 6 سنوات بسبب عشقها الشديد للمياه والسباحة، وكانت فى البداية تستخدمها كعلاج مائي بسبب عيب خلقي بالعامود الفقري، وكانت تقضى أوقاتا طويلة بالمياه، ومع الوقت تحولت الهواية إلى رغبة حقيقية فى ممارسة السباحة بشكل احترافي فاشتركت في بطولة الجمهورية بعمر 8 سنوات فقط ثم توالت حصد البطولات سواء على المستوى المحلى والقاري والدولي.

وتقول البطلة الأولمبية آية عباس: "لا يوجد هدف لا يمكن الوصول إليه أو إنجاز يصعب الوصول إليه، مؤكدة ضرورة التفهم الجيد لذوى الهمم والتعامل معهم بشكل معتاد وأنهم ليسوا بحاجة إلى شفقة".



آية عباس

وأضافت آية عباس: أن العديد منهم استطاعوا تحقيق العديد من الإنجازات والوقوف على مختلف منصات التكريم سواء المحلية أو الدولية مطالبة ايضا بتطبيق كود الإتاحة، بمعنى تهيئة المباني لتحرك وتنقل ذوى الهمم بالمباني والمواصلات والطرق.

وشاركت آية عباس من مواليد عام 2000 في بطولة الجمهورية بعمر 8 سنوات، وحققت كأس مصر ثلاث مصر ثم توالت إنجازاتها الدولية بعد انضمامها للمنتخب القومى عام 2014 بالفوز بـ3 ميداليات ببطولات العالم، بجانب 5 ميداليات ذهبية فى سباقات 100 متر حرة، و100 متر صدر ببطولة مصر للسباحة.

كما أنها شاركت فى دورتين بارالمبية بحسب قولها وهى أصغر وأول سباحة على المستوى المحلى والعربي والأفريقي تحقق ميداليتين فضية وبرونزية بدورة الألعاب البارالمبية بالمكسيك 2017 بعمر17 عاما فقط، وكانت تلك الإنجازات سببا فى حصولها على وسام الجمهورية لتكون أول من يحوز ذلك التكريم فى تاريخ السباحة المصرية.