شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضرب بيراميدز بنتيجة 6 - 1 فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، فوزا عريضا على نظيره بيراميدز بنتيجة 6 - 1 فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد بيراميدز عند 12 نقطة.

جاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 12 عن طريق حبيبة عصام، من ضربة ركنية أخطأت كنزي مجدي حارسة بيراميدز التعامل معها.

وأضافت حبيبة عصام الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 16 من ضربة رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعادت حبيبة عصام لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 20 من عمر المباراة، بعد مراوغة رائعة للاعبة بيراميدز وتصوب كرة صاروخية في المرمى.

وسجلت تشاريتي روبن الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 26.

وجاء هدف الأهلي الخامس في الدقيقة 49، بعد ارتطام الكرة في جسد نادين داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك.

وقلصت إيفيان افيانكو النتيجة وسجلت الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 68، وسجلت نادين الهدف السادس للأهلي في الدقيقة 83 من تصويبة صاروخية سكنت شباك بيراميدز.