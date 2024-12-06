شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على بيراميدز برباعية نظيفة بالشوط الأول بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى وبيراميدز والمقامة حاليا ضمن منافسات الأسبوع العاشر بدورى الكرة النسائية، بتفوق سيدات الأهلى برباعية نظيفة.

يتصدر فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، جدول ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 24 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة العاشرة.

ترتيب دورى الكرة النسائية قبل انطلاق الجولة العاشرة..

1 الأهلى 24 نقطة

2 البنك الأهلى 18 نقطة

3 زد 18 نقطة

4 وادى دجلة 16 نقطة

5 الزمالك 15 نقطة

6 مودرن سبورت 13 نقطة

7 الطيران 13 نقطة

8 مسار 12 نقطة

9 بيراميدز 12 نقطة

10 المقاولون 12 نقطة

11 الجونة 9 نقاط

12 المعادى واليخت 6 نقاط

13 بالم هيلز 5 نقاط

14 المصرى 3 نقاط

15 إنبى نقطة

16 الاتحاد السكندرى نقطة

17 اتحاد بسيون نقطة