شكرا لقرائتكم خبر عن أخر مران للأهلي استعداداً لمواجهة أورلاندو بجنوب أفريقيا..محاضرة كولر وفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم ،الجمعة، مرانه الختامي علي استاد أورلاندو؛ استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس المقرر لها الثالثة من عصر غداً السبت بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه على استاد أورلاندو، وهو نفس الملعب الذي يستضيف مباراة الغد ، وبدأ المران بمحاضرة فنية من مارسيل كولر المدير الفني بجانب تدريبات بدنية وفقرة أخرى لحراس المرمى تحت إشراف ميشيل يانكون.

وتضم قائمة الأهلي في جنوب أفريقيا 23 لاعباً ، هم ، محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، رامي ىربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، عمر كمال، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود كهربا ، فيما غاب عن القائمة كلاً من، مصطفى شوبير، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى أبو الخير ومحمد هاني والثنائي كريم فؤاد، علي معلول الغير مُقيّد في القائمة منذ بداية الموسم للإصابة.