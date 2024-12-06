شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: مباراة أورلاندو صعبة.. وهدفنا الحصول على الثلاث نقاط‎ والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد الشناوي، كابتن الاهلى أن مواجهة أورلاندو صعبة، خاصة أنها تأتي أمام فريق قوي ونجح في ‏الحصول على ثلاث نقاط خارج ملعبه بالفوز على شباب بلوزداد ويتساوى مع الأهلي بنفس الرصيد، وأن الفريق جاهز للمواجهة ‏ويسعى لحصد الثلاث نقاط.‏

يحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر غداً السبت بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال: «اللعب في استاد القاهرة ووسط جماهيرك يمنحك قوة كبيرة، واللعب أمام منافس قوي ‏يملك جماهيرية كبيرة أمر يسعدنا جدا، خاصة أننا نحب هذه الأجواء، وتعودنا عليها والأمر ليس غريبا علينا».‏



وأوضح: «الأهلي يلعب في أي مكان، وسعداء بتواجد الجماهير، ونحن نحترم جميع المنافسين، ولكن هدفنا دائما الحصول علي الثلاث نقاط، ‏بصرف النظر عن التواجد الجماهيري، ونكون سعداء دائما بتلك الأجواء، ولكن الجماهير لن تشارك في المباراة».‏

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.