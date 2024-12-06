شكرا لقرائتكم خبر عن قاهر الصعاب.. حسام مسعود يعتلى منصة التتويج البارالمبية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

شهدت بطولة الألعاب البارالمبية باريس 2024 حصد البعثة المصرية لميداليات متنوعة فى الألعاب المختلفة استطاع الأبطال اقتناصها رغم المنافسات الشرسة، ومن بين هؤلاء الأبطال حسام مسعود قاهر الصعاب الذى أكد عمليا أن المواقف هى التى تصنع الرجال وتنتج الأبطال، أحد الرموز المصرية فى رياضة الكرة الطائرة جلوس، والشقيق الأكبر لأسرة مكونة 5 أشقاء، والذى تعرض لاختبار صعب فى طفولته، لكن انتهى به ليكون أحد المكرمين على منصة التتويج البارالمبية حائزا على المركز الثالث.

ولد مسعود، الذى استطاع تحويل محنته إلى منحة متخذًا من المواقف العصيبة التى ألمت به إلى قوة دفع غير عادية لتحقيق النجاحات الواحدة تلو الأخرى، لأسرة مكونة من 5 أشقاء، وأصيب بمرض شلل الأطفال فى سن 4 أشهر فقط، ولكن بفضل إرادته الصلبة قرر عدم الاستسلام للمرض، بل بدأ فى خوض مشوار التحدى وكتابة اسمه بأحرف من نور فى سجلات الرياضة المصرية بعد مساهمته فى حصول منتخب كرة الطائرة جلوس على العديد من التكريمات وكان آخرها الميدالية البرونزية فى بارالمبية باريس.



حسام مسعود

بدأ حسام فى سن صغيرة بممارسة تنس الطاولة، ثم انتقل لممارسة كرة اليد فى مركز حارس المرمى محققا شهرة بين أقرانه لبراعته فى تلك اللعبة، وخلال استعداده للمشاركة فى إحدى البطولات تعرض لاختبار قاسٍ كاد أن يقضى على مستقبله الرياضى لولا تمتعه بإرادة صلبة، وهو ما يرويه البطل حسام مسعود قائلا "كنت أقدم مستويات متميزة بمركز حراسة المرمى ولم ألتفت لإعاقتى بفضل دعم زملائى بالفريق، إلا أننى فوجئت باستبعادى من قائمة الفريق، التى كانت تستعد للمشاركة فى إحدى البطولات، كاد هذا الموقف أن يقضى على مستقبلى الرياضى، لولا تدخل والدى الذى ساندنى، وبعد 3 سنوات من عزوفى الكامل عن ممارسة الرياضة، بدأت مرة أخرى لكن هذه المرة عن طريق كرة السلة، ولم يتوقف دعم والدى فقد باع قطعة أرض لشراء دراجة بخارية لينقلنى بها إلى مكان التدريبات، وكان يظل يتابعنى حتى أنتهى من تدريبى ويعود بى للمنزل مرة أخرى".

ويضيف مسعود، ابن محافظة الفيوم الحاصل على دبلوم تجارة ويعمل موظفا بوزارة التربية والتعليم: "وبعد فترة من اللعب انتقلت للعب كرة الطائرة جلوس بعد تشجيع الكابتن أشرف زغلول، أحد أبطال المنتخب المصرى لكرة الطائرة، وهو أول من تنبأ لي أن أكون بطلا فى كرة الطائرة، وشجعنى على ممارستها، وبالفعل صدق توقعه، وأحظى بشرف تمثيل المنتخب القومى، والفوز معه بالعديد من الميداليات، وأخيرا التتويج ببرونزية بارالمبية باريس فى الكرة الطائرة جلوس 2024".