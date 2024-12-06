شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: ‏‎ ‎درسنا أورلاندو جيدًا وتعودنا على مواجهة الظروف الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي،عن سعادته بمواجهة فريق قوي مثل أورلاندو، مشيرا إلى أنه يسعى لتقديم مباراة جيدة غدا‎ ‎في ‏الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفريق جاهز لتقديم أفضل ما يكون خلال المباراة.‏

يحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر غداً السبت بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن المباريات الخارجية غالبًا ما تكون صعبة، على عكس الأمر إذا ما كانت هذه ‏المواجهات على ملعب الأهلي ووسط جماهيره.‏



وأشار إلى أن إمام عاشور تدرب بشكل جيد خلال الأيام الماضية، والجميع يركز بشكل كبير في مواجهة الغد وجميع اللاعبين ‏جاهزون من الناحية البدنية والفنية لخوض المباراة، بعد دراسة المنافس بشكل جيد.‏



وعن اللعب في الأجواء الحارة قال: «نحن سعداء بالتواجد هنا، واللاعبون لديهم خبرات كبيرة، وتدربنا أمس في نفس توقيت المباراة، ‏واليوم أيضاً نتدرب في نفس الموعد، وهناك في مصر الأجواء باردة، وأكرر أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات ما يمكنهم من التعامل ‏مع مثل هذه الظروف الصعبة».‏‎ ‎



وقال المدير الفني إن المنافس قوي، ولاعبوه يمتلكون خبرات كبيرة، ولديهم مهارات مميزة، ولكن لن يفصح عن أسماء لاعبين بعينهم‏، رغم أنه يعلمهم جيدا ويقدر حجم مهاراتهم، وأن هذا شأن خاص بعمله فهو يعمل على التحضير بشكل جيد جدا لمباراة الغد.‏



وأضاف: «الأهلي لايزال في بداية الموسم، وهناك بعض اللاعبين الذين يعانون من الإصابة، ولست قلقا من مستوى الفريق ـ كما ذكرت ـ ‏لأننا ما زلنا في البداية، ومستعدون جدا لمواجهة الغد، ونعيش في حالة من التركيز الشديد استعدادا لتلك المواجهة».‏



وقال: «أطالب اللاعبين دائما بالفوز، وقبل المباراة أركز دائما على هذا الأمر، ولا أتحدث عن التعادل أبدا، ويمكن أن يكون التعادل ‏مقبولا في بعض الأحيان إذا كان المنافس قد أدي بشكل جيد، وفي كل الأحوال نلعب دائما من أجل للفوز والحصول على الثلاث نقاط‎‏».‏



وعن المقارنة بين أورلاندو والأهلي بشأن خوض المنافس عددا كبيرا من المباريات، علي عكس الأهلي الذي خاض عددا أقل من ‏المباريات باعتباره لايزال في بداية الموسم، قال كولر: «هذا الأمر يصب في مصلحتنا تماما، خاصةً أن المنافس قد يكون مستهلكا، ونحن ‏أكثر نشاطا‎، ‎وحول عدم فوز الأهلي في جنوب إفريقيا قال كولر: أعتقد أنه قد حان الوقت لإنهاء هذا الأمر من خلال تحقيق الفوز غدا على فريق ‏أورلاندو رغم صعوبة المباراة».‏

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.