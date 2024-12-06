شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا فى الأهلى والزمالك ينتظرون حسم موقف التجديد قبل الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر 11 لاعبا من الأهلى والزمالك، حسم موقفه من التجديد للقطبين، والذى ينتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل.

وهناك فريق كامل بالأهلى والزمالك يتبقى موسم واحد فقط في عقودهم لذلك ترغب مجلس إدارة الأندية من تجديد عقودهم والتي يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلى).

خط الدفاع: أكرم توفيق (الأهلى)، ياسر إبراهيم (الأهلى)، رامي ربيعة (الأهلى)، التونسى حمزة المثلوثي (الزمالك)، التونسى علي معلول (الأهلى)

خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، أحمد مصطفى "زيزو" (الزمالك)، عبد الله السعيد (الزمالك)

الهجوم: الجنوب أفريقى بيرسي تاو (الاهلى)، التونسى سيف الدين الجزيرى (الزمالك).

وتسعى إدارة الأهلى والزمالك للتجديد مع معظم هؤلاء اللاعبين، وهناك 3 أسماء لم يتحدد موقف الأندية من التجديد لهم، وهم على معلول العائد من إصابة فى وتر إكيليس وبنتظر مسئولو الأهلى مشاركته فى المباريات لتحديد مسألة تجديده.

ثانى اللاعبين هو الجنوب أفريقي بيرسى تاو الذى خرج من حسابات مسئولى الأهلى ويحاولون حاليا تسويق ما تبقى من عقده للتعاقد مع لاعب أجنبى آخر، وستكون أيام بيرسى تاو معدودة فى القلعة الحمراء.

ثالث اللاعبين هو التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك الذى أعلن فى تصريحات تليفزيونية تجديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين، كما خرج وكيله أكد على نفس التصريحات، ولكن الزمالك لم يوثق هذه العقود حتى الآن ولم يفعل التجديد.