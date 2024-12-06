شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض 4 مواجهات مُثيرة اليوم فى القدم والسلة والطائرة واليد والان مع تفاصيل الخبر

تخوض اليوم الجمعة الموافق 6 /12/ 2024 فرق الاهلى المختلفة العديد من المباريات الهامة فى ملاعب الطائرة واليد والقدم والسلة ونستعرضها فى السطور التالية..

كرة القدم النسائية..الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الدوري

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الاهلى مع ضيفه فريق بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن ‏منافسات الجولة العاشرة بالدوري الممتاز. ‏

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب النادي بفرع القاهرة الجديدة، ويسعى الفريق للاستمرار في ‏انطلاقته المثالية بالدوري وحصد نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة التي يشارك بها للمرة الأولى.‏

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالمسابقة بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت ‏والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة حتى الفوز "اعتباريًا" على إنبي في الجولة الأخيرة، ‏مسجلًا ٣٧ هدفا فيما تلقت شباكه هدف واحد فقط منذ انطلاق البطولة.‏

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا ‏للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم ‏التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.‏

«رجال يد الأهلي» يواجه سموحة في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الاهلى مباراة مهمة اليوم، أمام نظيره فريق سموحة، في إطار منافسات بطولة الدوري‎.‎

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء، وتقام على صالة سموحة بالإسكندرية، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين ‏في إطار السعي نحو مواصلة عروضه القوية في البطولة‎.‎

حرص ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق، خلال المران الأخير على منح لاعبيه تعليمات واضحة بضرورة التركيز الشديد ‏والالتزام بالتعليمات الفنية من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز‎.‎

‎ ‎وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب فريق أصحاب الجياد بنتيجة 43-23، ضمن منافسات بطولة ‏الدوري‎.‎

«رجال سلة الأهلي» يواجه الجزيرة في دوري السوبر

يلتقى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الاهلى مع نظيره فريق الجزيرة اليوم في مباراة هامة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر ‏للمحترفين‎.‎

تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة حسن مصطفي ويسعى الفريق لتقديم عرض قوي ومواصلة انتصاراته في ‏البطولة‎. ‎

واختتم الأهلي مرانه أمس بقيادة اوجستي بوش المدير الفني للفريق، الذي أكد على ضرورة التركيز الشديد خلال المباراة والالتزام ‏بالتعليمات الفنية داخل الملعب‎.‎

وكان رجال سلة الأهلي قد حصد المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري البحريني بعدما فاز على الأهلي البحريني بنتيجة ‏‏88 - 82‏‎.‎

«سيدات طائرة الأهلي» يلتقي هليوبوليس ببطولة الدوري

يلتقى الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الاهلى مع فريق هليوبوليس، اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن ‏منافسات بطولة الدوري‎.‎

‏‎‏‎وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة هليوبوليس ويسعى الفريق لمواصلة الانتصارات في البطولة‎.‎

واختتم الفريق استعداده مساء أمس، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة إبراهيم فخر الدين، خلال المران الختامي على التسديد بقوة ‏وحائط الصد‎.‎

‏‎‏‎وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الصيد، بنتيجة 3-0 ضمن منافسات البطولة‎.‎