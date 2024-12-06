شكرا لقرائتكم خبر عن لوبوف يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز في دوري السيدات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة بيراميدز التي تقام اليوم الجمعة على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: لولو نصر وأمل ناصر وحبيبة عمر وحبيبة عصام ومنة طارق.

خط الهجوم: نادين غازي وشارتي روبن.

وتجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود ومريم عفيفي وسارة كرد وثريا أشرف ونادين محمد وميا داردن وكاميليا الديب.