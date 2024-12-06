شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر ممثلا للزمالك..ومهند مجدى للأهلى فى انتخابات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

حضر هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك مُمثلاً عن القلعة البيضاء فى الجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد الأربعة سنوات القادمة ، فيما حضر مهند مجدى عضو مجلس ادارة النادى الأهلى ممثلا عن القلعة الحمراء .

يتنافس على مقعد رئيس إتحاد الطائرة كل من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.

وعلى منصب نائب الرئيس يتنافس كل من: أحمد عبد الدايم ومحمد صادق وخالد أبو زينة ومنصور محمدي وهناء حمزة وفي منصب أمين الصندوق يتنافس كل من: عبد المعطي منصور ومنى عبد الكريم وطارق فريد ويوسف حسن.

أما الأعضاء فترشح كل من: مصطفى المنيري ووائل قنديل وشوكت صابر ومحمود الفقي ومرفت حسني و محمود رؤوف وأيمن عبد الرحيم و حسين السرجاني و حاتم شعلان وهويدا شبل و محمد فرج و حمدي نور الدين و إنجي الشامي و أيمن طه و أحمد كمال و رضا الغزالي و على عبد السلام و عطا مرزوق و أيمن كامل و جيهان فؤاد ونوران المغاوري وطلعت الطوبشي و أشرف درويش.

وتشهد عمومية الطائرة تواجد 64 نادى إلا أن هذه الانتخابات تشهد عدد63 هيئة فى ظل اعتذار الشرقية للدخان عن المشاركة فى أى جمعيات عمومية .