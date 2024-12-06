شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر ممثلا للزمالك..ومهند مجدى للأهلى فى انتخابات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 06 ديسمبر 2024 02:04 م
حضر هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك مُمثلاً عن القلعة البيضاء فى الجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد الأربعة سنوات القادمة ، فيما حضر مهند مجدى عضو مجلس ادارة النادى الأهلى ممثلا عن القلعة الحمراء .
يتنافس على مقعد رئيس إتحاد الطائرة كل من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.
وعلى منصب نائب الرئيس يتنافس كل من: أحمد عبد الدايم ومحمد صادق وخالد أبو زينة ومنصور محمدي وهناء حمزة وفي منصب أمين الصندوق يتنافس كل من: عبد المعطي منصور ومنى عبد الكريم وطارق فريد ويوسف حسن.
أما الأعضاء فترشح كل من: مصطفى المنيري ووائل قنديل وشوكت صابر ومحمود الفقي ومرفت حسني و محمود رؤوف وأيمن عبد الرحيم و حسين السرجاني و حاتم شعلان وهويدا شبل و محمد فرج و حمدي نور الدين و إنجي الشامي و أيمن طه و أحمد كمال و رضا الغزالي و على عبد السلام و عطا مرزوق و أيمن كامل و جيهان فؤاد ونوران المغاوري وطلعت الطوبشي و أشرف درويش.
وتشهد عمومية الطائرة تواجد 64 نادى إلا أن هذه الانتخابات تشهد عدد63 هيئة فى ظل اعتذار الشرقية للدخان عن المشاركة فى أى جمعيات عمومية .
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