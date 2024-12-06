شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القوس والسهم يحصد 5 ميداليات متنوعة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

حقق المنتخب المصري للقوس والسهم 5 ميداليات متنوعة في البطولة العربية الثانية داخل الصالات، والتي أقيمت منافساتها في الفترة من 2 وحتى 5 ديسمبر الجاري بمدينة السليمانية بالعراق.

وتوج بهاء عمرو بالميدالية الذهبية في منافسات القوس الأولمبي، في حين حصل علي عبد البر على الميدالية الفضية، وتوج منتخب الرجال المكون من علي عبر البر وبهاء عمرو وأحمد حسام بالميدالية الذهبية لفرق الرجال.

وحصد منتخب مصر على الميدالية الذهبية للفرق المختلط بمشاركة علي عبد البر وندى عزام وحصدت نورا الصباغ الميدالية البرونزية في منافسات القوس المركب.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب في بطولة العراق الدولية الثانية للقوس والسهم المقرر لها في الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري.

ويترأس بعثة المنتخب في العراق العميد هاني حسين عضو مجلس الإدارة، وتتكون البعثة من علي عبد البر وبهاء عمرو وأحمد حسام وندى عزام في القوس الأولمبي، ونانسي الجبيلي ونورا الصباغ في منافسات القوس المركب، بالإضافة إلى ماجد محيي المدير الفني.