الامارات | رحيمي: العين لا يخشى أحداً في مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جاءت قرعة مونديال الأندية 2025، ضمن توقعات مهاجم العين، المغربي سفيان رحيمي، إذ توقع قبل مراسم سحب القرعة أمس الخميس أن تضم مجموعة العين كل من مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد البيضاوي المغربي، ويوفنتوس الإيطالي، وهو ما حدث بالضبط.

وسجل لاعبو العين توقعاتهم قبل اجراء مراسم القرعة، خلال بث تليفزيوني، إذ خرج المهاجم المغربي رحيمي بالعلامة الكاملة بشأن أسماء الأندية التي سيلعب معها الزعيم في كأس العالم، في حين توقع كل من بندر الاحبابي، وإريك وماتيوس، ومدير الفريق أحمد الشامسي، اللعب مع اليوفنتوس فقط في مونديال الأندية، دون باق الأسماء.

وكانت إدارة العين قد أقامت خيمة لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في استاد خليفة عقب المران الأساس الذي خاضه الفريق مساء أمس الخميس استعدادا للقاء بني ياس اليوم، لمتابعة قرعة المونديال عبر شاشات عملاقة تم تخصيصها لهذا الحدث الكبير.

ووضحت علامات الثقة على نجوم العين عقب الإعلان عن نتائج القرعة على الرغم من وقوع الزعيم في مجموعة صعبة، مع اثنين من عمالقة الكرة في أوروبا إلى جانب الوداد، وصفت بأنها الأقوى والأصعب بالنسبة للفرق العربية المشاركة في كأس العالم للأندية.

بدوره قال سفيان رحيمي، إن القرعة قوية، ولكن الأهم من قوة الأسماء التي سنلعب معها هو المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي مع صفوة أندية العالم.

وأضاف في تصريحات إعلامية: "لدينا فترة طويلة لتجهيز أنفسنا لهذا المعترك الكبير، ومنافسة أندية هي أبطال في قاراتها وفي دورياتها، وكذلك نحن أيضا أبطالا في قاراتنا وفي دورينا، وعلينا أن نذهب للمونديال بثقة كبيرة، فالعين لا يخشى مواجهة أحد، ولكننا نحترم جميع المنافسين في أي بطولة نلعب بها".

وأشار: "من المهم أن نذهب للمونديال ونحن قد خرجنا من الموسم الحالي بأفضل نتائج ممكنه تعطينا الثقة والدوافع في الاستمرارية، وأعتقد أنه بعد الإعلان عن نتائج قرعة المونديال علينا أن نُثبت أنفسنا في كافة البطولات التي نخوض غمارها حاليا، وأنا على ثقة من أن العين دائما ما يُظهر شخصيته عند اللزوم".

من جانبه، قال حارس المرمى خالد عيسى إنه لشريف لنادي العين أن يشارك في مونديال الأندية بنظامها الجديد بوصفه بطلا للقارة الآسيوية، إذ يعد هذا الأمر إنجازا كبيرا يضاف لسجلات النادي الذاخر بالمشاركات الخارجية الناجحة.

وأضاف في تصريحات إعلامية: "المجموعة بالفعل صعبة وعلينا أن نُعد العدة من الآن لهذا الحدث الكبير، فالوقت مازال طويلا لنستعد لتلك البطولة بأفضل صورة ممكنة، ولكن علينا التركيز بصورة أكبر على الاستحقاقات التي تنتظر الفريق سواء على صعيد المسابقات المحلية أو دوري أبطال آسيا قبل اللعب في المونديال".

وأشار: "بالنسبة لنا نعلم أن مونديال الأندية حدث استثنائي مهم وكبير للغاية حال أي بطولة كبيرة شارك فيها العين وقدم فيها أداء ونتائج استثنائي سواء في كأس العالم عام 2018، حينما حل وصيفا للبطولة، أو مع الفوز بلقب بطولة الأندية الآسيوية في العام الماضي، والبطولات السابقة، نعلم أن البروز في مثل هذه الاحداث الكبرى مطلب، ونحن نثق في أن العين سيذهب إلى أمريكا من أجل تشريف الكرة الإماراتية ونادي العين".