بطولة إسبانيا: بيلينغهام لإخراج ريال من دوامته السلبية

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : يسعى ريال مدريد إلى الخروج من دوامة نتائجه المهزوزة عندما يحل السبت على جيرونا مفاجأة الموسم الماضي، فيما يخوض برشلونة المتصدر رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أرض ريال بيتيس، ضمن المرحلة 16 من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

وفيما تطرح تساؤلات حول المستوى المتذبذب لمهاجم ريال الجديد الفرنسي كيليان مبابي، عوّض لاعب وسطه الهجومي الإنكليزي جود بيلينغهام جزئيا بتسجيله في آخر أربع مباريات في الدوري، لكن هدفه الأخير لم يكن كافيا عندما عاد الفريق الملكي يجر أذيال الخيبة من إقليم الباسك (1 2) وأهدر خلالها مبابي ركلة جزاء ثانية في غضون أسبوع.

ورغم خيباته الأخيرة التي تضمنت خسارته على أرضه أمام برشلونة 0 4 في الدوري وأمام مضيفه ليفربول الإنكليزي 0 2 في دوري أبطال أوروبا، إلا أن ريال مدريد يبتعد بفارق أربع نقاط عن برشلونة ويملك مباراة مؤجلة.

وستكون مباراته المقبلة أمام جيرونا ثامن الترتيب الذي كان منافسا عنيدا له الموسم الماضي، قبل أن ينسحب في السباق الأخير على اللقب.

وفي ظل ابتعاد مبابي عن مستوياته وإصابة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، يتحمل بيلينغهام (21 عاما)، الثالث في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، مسؤولية إضافية في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

سجل لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق عشرة أهداف في أول 10 مباريات له مع ريال الموسم الماضي، لكن في الحالي خاض 12 مباراة في مختلف المسابقات قبل أن يفتتح سجله التهديفي.

قال بيلينغهام الأسبوع الماضي "وصلت الموسم الماضي عندما كان النادي قد خسر أحد أعظم الهدافين في تاريخه وهو (الفرنسي) كريم بنزيمة" المنتقل إلى الاتحاد السعودي.

تابع "وقّعنا هذه السنة مع (مبابي) أحد أفضل اللاعبين في جيله، هو لاعب سجل أهدافا رائعة، لذا نتوقع منه كفريق أن يقوم بهذا العمل".

أضاف "بالنسبة لي، أعرف أن دوري يختلف، وأنا سعيد للقيام بذلك... (لكن) أريد أيضا تحمل هذه المسؤولية، خصوصا اني اتذوق هذا الطعم مجددا في المباريات الأخيرة".

وعادل بيلينغهام في المباراة الأخيرة، قبل أن يتسبب خطأ من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بهدف الفوز لبلباو ويضع حدا لثلاثة انتصارات لريال في الليغا.

وكان الإنكليزي الدولي سجل هدفا ولعب تمريرة حاسمة رائعة خلال فوز "لوس بلانكوس" الموسم الماضي في ملعب مونتيليفي التابع لجيرونا 3 0.

سجل هدفين في لقاء الرد 4 0، ما ساهم في تحكّم ريال بصدارة الدوري.

لكن ريال بحاجة لاستعادة توازنه، إذ خسر هذا الموسم خمس مباريات في مختلف المسابقات، مقابل اثنتين فقط طوال الموسم الماضي.

أقر أنشيلوتي الأربعاء "قمنا بتحسين بعض الجوانب في المباريات الأخيرة، لكنا لسنا صلبين كما كنا الموسم الماضي".

تابع المدرب الذي يحتل فريقه المركز الـ24 المخيب في دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه "مستمرون باستعادة اللاعبين وسنتحسن بالتأكيد".

رافينيا يريد تقديم كل شيء

قبل ساعات قليلة من مباراة ريال، يزور برشلونة المتصدر ريال بيتيس في الأندلس، باحثا عن الابتعاد أكثر في المركز الأول.

بعد ثلاث مباريات لم يذق فيها طعم الفوز وخسر مرتين بشكل غير متوقع أمام ريال سوسييداد 0 1 ولاس بالماس على أرضه 2 1، حقق الفريق الكاتالوني فوزا كبيرا على مايوركا 5 1، بعد أن بات قريبا من التأهل في دوري أبطال أوروبا حيث فاز أربع مرات في خمس مباريات.

قال قائده البرازيلي رافينيا الذي يتألق راهنا مع الموهبة اليافعة لامين جمال "أعيش حاليا أفضل لحظاتي، لكني لا أريد التوقف. أنوي بذل المزيد من أجل الفريق. هذا ناد أحبه كثيرا. سأبذل كل ما لدي في أرض الملعب".

وأشارت تقارير صحافية إسبانية إلى أن المدرب هانزي فليك، فتح باب الانتقالات للمهاجم أنسو فاتي والمدافع إريك غارسيا بعد سلسلة من الإصابات عرقلت مسيرتيهما.