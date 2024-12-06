شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت هانيا الحمامي على البلجيكية تيني جليس في ربع النهائي بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 14-16, 11-4, 11-7.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربيني، زينة ميقيوي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، أمينة عرفي، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.

9 لاعبين فى منافسات الرجال: علي فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.