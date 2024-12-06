شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد ناصر ماهر والمثلوثى من رحلة نيجيريا لمواجهة إنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، الثنائى حمزة المثلوثى وناصر ماهر، من رحلة السفر إلى نيجيريا، استعداداً لخوض مباراة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء قرار المدير الفنى بعد استشارة طبيب الفريق محمد أسامة، حيث يواصل ناصر ماهر التأهيل من الإصابة العضلة الخلفية، فيما يعاني المثلوثي من الإصابة بكدمة في القفص الصدري، تعرض لها خلال مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

كما تغيب عن صفوف الفريق الثنائي محمود شيكابالا و ناصر منسي للإيقاف من الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث السوبر الأفريقي وأيضا محمد صبحي حارس الفريق الذي يغيب بسبب التاهيل من إصابة الظهر.

وغادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة، متجهة إلى نيجيريا برئاسة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي، وسافرت البعثة على متن طائرة خاصة في إطار سعي مجلس الإدارة لتوفير كافة سبل الراحة للبعثة قبل مواجهة إنيمبا المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.