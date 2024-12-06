شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يتحدث عن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية والإنتركونتيننتال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أبدى جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقديره بالنادي الأهلي ومشاركته في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعبّر رئيس "فيفا" عن إعجابه بتواجد الأهلي المُستمر والمُشرّف في البطولات التي تُقام تحت إشراف الإتحاد الدولي لكرة القدم ، موضحاً أن الأهلي بات "ضيف شبه دائم" في مسابقات "فيفا" للأندية بفضل نجاحاته القارية.

وتحدث جياني إنفانتينو مع خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي عن قرعة كأس العالم للأندية التي أٌجريت مساء أمس بالولايات المتحدة الأمريكية ، موضحاً أن مباراة إفتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وأنتر ميامي الأمريكي ستكون رائعة.

وأكد جياني إنفانتينو لـ خالد مرتجي أن مشاركة الأهلي في بطولة كأس الانتركونتيننتال الأسبوع المقبل بقطر ستكون مؤثرة أيضاً لأن جماهير الأهلي ستتواجد بشكل رائع ومُثير بما يساهم في نجاح البطولة.

ويترقب الأهلي الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي والتي ستقام يوم 11 ديسمبر الجاري من أجل اللعب معه يوم 14 الشهر الجاري في قطر ضمن منافسات نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال على أن يلعب الفائز منهما مع ريال مدريد يوم 18 ديسمبر في نهائي البطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى بنظامها الجديد.

من جانبه ، أكد المندس خالد مرتجي أنه لمس مدى تقدير كبار مسئولو الأندية العالمية للأهلي وتواجده الدائم والمُشرّف في المحافل القارية والعالمية ، موضحاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الجميع يتحدث عن الأهلي بشكل رائع بفضل تاريخه الطويل ونجاحاته التي أشاد بها العالم كله.

ويستعد النادي الأهلي لخوض منافسات قوية في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الأولى، والتى تضم كلا من: بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامى الأمريكى.

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 15 يونيو المقبل وأن كانت هناك محاولات لتقديم مباراة الافتتاح للبطولة لتُقام يوم 14 بدلاً من يوم 15 يونيو المقبل.