شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة فرصة لـ 4 أندية لتحقيق لقب هذا الموسم .. المصرى وبيراميدز أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ منافسات دورى المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة الأيام المقبلة والتي يرغب بعض الأندية في حصد اللقب للتواجد ضمن الفرق المؤهلة الى بطولة كأس السوبر المحلى الموسم الحالي.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد حددت مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه.

وحصد فريق مودرن سبورت اللقب فى نسخته الأولى موسم 2021 - 2022 وفريق سيراميكا تمكن من التتويج بالكأس موسمين على التوالى 2022 - 2023 ، 2023 - 2024 .

المصرى البورسعيدى

يسعى على ماهر المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى من حصد لقبه الأول مع الفريق بالمنافسة على حصد لقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

بيراميدز

يرغب مسئولي نادى بيراميدز من حصد لاعبو الفريق بطولة كاس رابطة الأندية المصرية المحترفة بسبب مواصلة تحقيق البطولات عقب حصد بطولة كأس مصر الموسم الماضى.

سيراميكا

يعمل الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى على تجهيز اللاعبين لمواصلة التألق والحفاظ على لقب بطولة كاس رابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم الثالث على التوالي.

البنك الاهلى

طالب مسئولي نادى البنك الاهلى من الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق مصطفى المنافسة على حصد لقب بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وأستغلال غياب منافسة القطبين الاهلى والزمالك والمشاركة بفريق مواليد 2005 لحصد أول لقب في تاريخ النادى لفريق الكرة