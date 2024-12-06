شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يلاقى نجمة سيناء وديا الأحد استعدادا لمواجهة فاركو بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

اتفق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مع نظرائهم فى نادى نجمة سيناء على خوض مباراة ودية تجمع الفريقين عصر الأحد المقبل، على استاد جهاز الرياضة فى إطار الاستعداد لمواجهة فاركو بكأس الرابطة.

فاز فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني على فريق قها بتسعة أهداف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر أمس الخميس على استاد جهاز الرياضة.

وسجل أهداف الطلائع كل من أحمد الشيخ هدفين وهدف لكل من أحمد سمير وأحمد علاء وحامد الجابري ومحمد بسيوني وعلي حمدى ولويس وفارس صالح" ، وشهدت المباراة تألق محمد بسيوني اللاعب الصاعد في صفوف الطلائع بعدما سجل هدفا وصنع آخر.

ويعكف عبد الحميد بسيونى على لاعبيه لمواجهة فاركو فى كأس الرابطة المقرر لها 12 ديسمبر الجارى، ثم مواجهة بتروجت يوم 19 ديسمبر باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى الجولة الرابعة.