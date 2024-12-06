شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المؤتمر الصحفى لمباراة بيراميدز ودجوليبا المالى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لنادى بيراميدز، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الفريق أمام نظيره نادى دجوليبا فى إطار مباريات دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي الخاص بنادي بيراميدز في الثانية من ظهر السبت، بقاعة مؤتمرات استاد 26 مارس الذي تقام عليه المباراة، فيما سيكون المران الأساسي بالملعب في السادسة مساء، وسيكون مفتوحا أمام الإعلام لمدة 15 دقيقة.

ويرافق المدير الفني في المؤتمر الصحفي للحديث لوسائل الإعلام في مالي، المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي.

وكانت بعثة بيراميدز وصلت إلى مالي برئاسة المهندس ممدوح عيد، مساء الخميس على متن رحلة طيران خاصة استغرقت 8 ساعات، لخوض لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يتصدر بيراميدز قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي في لقاء الجولة الأولى.