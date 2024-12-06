شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل إلى ربع نهائى بطولة التحدى للتنس فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

نجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس فى التأهل لربع نهائى بطولة التحدى فلوريانوبوليس، التى تقام بالبرازيل بمشاركة أقوى لاعبات العالم.

وجاء تأهل ميار بعد الفوز على لاعبة البرتغال فرانسيسكا جورجى بنتيجة 2-0 فى دور الـ16، لتصل إلى الدور ربع النهائى.

وشهد تصنيف محترفات التنس تقدم بطلة التنس المصرية ميار شريف 24 مركزًا دفعة واحدة، لتحتل المركز الـ68 عالميًا، وجاء ذلك بعد تتويج ميار شريف، بلقب بطولة "بوينس آيرس" للتنس، وذلك بعدما فازت على البولندية كاتارزينا كاو بنتيجة 2-1.