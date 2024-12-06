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ميار شريف تتأهل إلى ربع نهائى بطولة التحدى للتنس فى البرازيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب رامى ناجى- ياسمين يحيى

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 12:31 م

نجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس فى التأهل لربع نهائى بطولة التحدى فلوريانوبوليس، التى تقام بالبرازيل بمشاركة أقوى لاعبات العالم.

وجاء تأهل ميار بعد الفوز على لاعبة البرتغال فرانسيسكا جورجى بنتيجة 2-0 فى دور الـ16، لتصل إلى الدور ربع النهائى.

وشهد تصنيف محترفات التنس تقدم بطلة التنس المصرية ميار شريف 24 مركزًا دفعة واحدة، لتحتل المركز الـ68 عالميًا، وجاء ذلك بعد تتويج ميار شريف، بلقب بطولة "بوينس آيرس" للتنس، وذلك بعدما فازت على البولندية كاتارزينا كاو بنتيجة 2-1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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