شكرا لقرائتكم خبر عن شبح الإصابات يطارد حراس المرمى فى الدورى المصرى.. شوبير والمهدى سليمان أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض بعض حراس مرمى الأندية الأبرز في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" للإصابات بشكل قوى خلال الجولة الجولة الرابعة من عمر المسابقة والتى على إثرها يغيبوا عن فريقهم لمدة طويلة والتى يأتى فى مقدمتهم..

مصطفى شوبير

يحتاج مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلى من أسبوعين إلى 3 أسابيع للتعافي من إصابة بشد في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال المشاركة في مباراة فريقه الاخيره أمام البنك الأهلى.

المهدى سليمان

كشف محمد الصاوي، طبيب نادي الاتحاد السكندري، أن إصابة المهدي سليمان حارس الفريق في لقاء طلائع الجيش الأخير عبارة عن كسر في أسفل عظمة الشظية، وتم التعامل معها، وعمل جبيرة له فى المستشفى ويحتاج الى شهر ونصف للاشفاء من الإصابة.

محمد صبحى

كان محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك غاب عن مباراة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة بسبب تجدد شكواه من إصابة الظهر مرة أخرى.