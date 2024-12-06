موعد مباراة الزمالك أمام إنيمبا النيجيرى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مطار القاهرة متجهة إلى نيجيريا، استعداداً لخوض مباراة إنيبما النيجيرى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادى بعثة الفريق الأبيض، وسافرت البعثة على متن طائرة خاصة فى إطار سعى مجلس الإدارة لتوفير سبل الراحة للبعثة قبل مواجهة إنيمبا المرتقبة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التى تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتى كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقى.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.

موعد مباراة الزمالك أمام أنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري فى السادسة مساء الأحد المقبل على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدارلية الأفريقية.

وكان الزمالك حقق الفوز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.