شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومكان أول مران لبيراميدز استعداداً لمواجهة دجوليبا بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق نادى بيراميدز أول تدريباته اليوم فى العاصمة المالية باماكو استعدادا لمواجهة نظيره نادى دجوليبا فى إطار مباريات دورى أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالى فى السادسة من مساء الأحد على استاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، فى ثانى جولات دور المجموعات من بطولة دورى الأبطال.

ومن المقرر أن يجرى بيراميدز أول تدريباته على أحد ملاعب مجمع المنتحبات الوطنية فى مالى فى السادسة من مساء اليوم الجمعة، على أن يخوض مرانه الأخير فى السادسة من مساء السبت، على استاد 26 مارس وهو الملعب الذي تقام عليه مباراة الأحد.

وكانت بعثة بيراميدز وصلت إلى مالي برئاسة المهندس ممدوح عيد، مساء الخميس على متن رحلة طيران خاصة استغرقت 8 ساعات، لخوض لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يتصدر بيراميدز قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي في لقاء الجولة الأولى.